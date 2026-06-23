Diyarbakır Hava Durumu! 23 Haziran Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

23 Haziran 2026 Salı günü Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 dereceye yükselebilir. Hissedilen sıcaklık ise 34 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 29 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 26 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 25 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık 23 derece seviyesine inecek. Rüzgar gündüz saatlerinde 12 kilometre/saat hızında esecek. Rüzgar batı yönünden gelecek. Nem oranı gündüz %14 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklık 36 derece civarına çıkacak. Hissedilen sıcaklık ise 33 derece olacak. 25 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklıklar 37 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık yine 34 derece civarında olacak. 26 Haziran Cuma günü gündüz sıcaklık 39 dereceye kadar çıkabilir. Hissedilen sıcaklık 35 derece seviyesine yükselecek.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlemler almalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması da faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Serin ortamlarda vakit geçirmek gerektiğinde önemlidir.