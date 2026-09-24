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Diyarbakır Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 24 Eylül 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sabah sıcaklığı 20 derece, gün içinde ise 22 dereceye çıkıyor. Akşam saatlerinde ise serin havanın etkisi kendini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 20-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Haftasonu hafif yağışlar gündeme gelebilir. Bu nedenle dışarıda olacakların uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmaları önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Diyarbakır hava durumu, 24 Eylül 2026 Perşembe günü değişken bir görünüm sergiliyor. Sabaha karşı sıcaklık, 20 derece civarında. Hava, genellikle parçalı bulutlu. Gün içinde hafif rüzgar, havayı daha ferah hale getirecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 derece olur. Bu durumda biraz serin bir atmosfer oluşacak. Diyarbakır’ın ikonik sıcak iklimi, bugün de hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek. Cuma ve Cumartesi günlerinde sıcaklık 20 - 21 derece arasında seyredecek. Hafta sonu akşam saatlerinde serin hava hissedilecek. Yer yer hafif yağışlar da olabilir. Bu durum, hem tarım hem de günlük yaşam açısından önemli.

Diyarbakır’da hava durumu ile ilgili bazı önlemler alınabilir. Dışarıda olacakların sabah ve akşam uygun giysiler seçmeleri faydalı. Güneş ışınları öğle saatlerinde sıcaklığı artıracak. Akşam serin olacağından, yedekte üst giysi bulundurmak iyi. Olası yağışlar için uygun şemsiyeler ve yağmurluklar alınmalı. Bu durum, kişilerin gününü olumsuz etkileyebilir.

Hava koşullarını göz önünde bulundurarak günlük plan oluşturmak akıllıca. Hafif rüzgarlı günlerde dışarıda, serin havanın tadını çıkarabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak ya da açık alan etkinliklerine katılmak mümkün. Güncel hava durumu tahminleri, sosyal hayatı etkileyebilir. Gelişmeleri yakından takip etmekte fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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