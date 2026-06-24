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Diyarbakır Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 36 - 38 derece arasında değişecek, ancak hissedilen sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Bu yüksek sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor, bu nedenle dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak önemli.

Diyarbakır Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

24 Haziran 2026 Çarşamba günü, Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 36 - 38 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 38 - 40 dereceyi bulacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Diyarbakır'da bugün yağış beklenmiyor. Hava tamamen güneşli olacak. Rüzgar hafifçe esecek. Bu durum, sıcak havanın etkisini bir nebze hafifletebilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 25 Haziran Perşembe günü sıcaklık 37 - 39 derece olacak. 26 Haziran Cuma günü ise 36 - 38 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenler için zorluk çıkartabilir.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olmak önemlidir. Bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için klimalı ortamlarda vakit geçirmek gerekir.

Diyarbakır'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde bu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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hava durumu Diyarbakır
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