Diyarbakır Hava Durumu! 24 Şubat Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 24 Şubat 2026 tarihi, güneşli ve sıcak bir hava ile geliyor. Gündüz sıcaklık 15 derece, gece ise 5 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek ve nem oranı gün içinde dalgalanacak. Dışarıda vakit geçirmek için bu hava durumu ideal. Ancak, önümüzdeki günlerde yağmur bekleniyor. Havanın değişkenliği, dışarıda bulunacaklar için hazırlık yapmayı gerektiriyor. Şemsiyeler ve su geçirmez giysiler unutulmamalı.

Seray Yalçın

Diyarbakır'da 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 5 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %51, gündüz %46, akşam %63 ve gece %76 seviyelerine çıkacak.

Bugünkü hava durumu rahat bir gün sunuyor. Dışarıda vakit geçirmek için uygun görünüyor. Gündüz saatlerinde güneşli ve sıcak bir hava var. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal. Gece saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Akşam dışarı çıkacaklar için ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 25 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. 26 Şubat Perşembe günü kuvvetli yağmur ve gök gürültüsü tahmin ediliyor. Dışarı çıkacakların yanlarında su geçirmez giysi veya şemsiye bulundurmaları önerilir. Yağmurlu günlerde yollar kaygan olabilir. Bu durum trafikte dikkatli olmayı gerektirir.

Özetle, 24 Şubat'ta hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak, önümüzdeki günlerde yağışlı havalar bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Gerekli hazırlıkları yapmak faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
