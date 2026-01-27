Diyarbakır Hava Durumu! 27 Ocak Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 5 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde bu sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 2 derece, akşam ise -1 derece civarında olacak. Nem oranı %88 civarında öngörülüyor. Rüzgar hızı kuzeybatı yönünden 5 kilometre/saat olarak bekleniyor.

28 Ocak Çarşamba günü hava hafif yağmurlu olarak tahmin ediliyor. 29 Ocak Perşembe günü az bulutlu geçecek. 30 Ocak Cuma günü ise hava kapalı olacak. Sıcaklık gündüz 5-6 derece, gece 0-1 derece arasında seyredebilecek. Nem oranı %61-87 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı 1.77-2.6 kilometre/saat arasında olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya dikkat etmek önemlidir. Gün içinde hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da bu günlerde gerekli olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.