Diyarbakır Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün, 28 Mayıs 2026 Perşembe, Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30-32 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 15-17 derece arasında seyredecek. Hava genellikle açık kalacak. Nem oranı düşük seviyelerde tutulacak.

Diyarbakır'da dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir gün sunuluyor. Aşırı sıcak, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda olanların bol su içmesi önerilir. Güneş ışınlarından korunmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde, 29 Mayıs Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25-27 derece, gece ise 14-16 derece olacak. 30 Mayıs Cumartesi ise bol güneş ışığı görülecek. Gündüz sıcaklık 25-27 derece, gece ise 10-13 derece olacak. 31 Mayıs Pazar günü de parlak güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 27-29 derece, gece ise 11-13 derece olacak.

Bu dönemde özellikle 29 Mayıs Cuma için hazırlıklı olunmalı. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı korunmak için kat kat giyinmek de akıllıca olacak. Katlar gerektiğinde çıkarılıp giyilebilir.

