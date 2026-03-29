Diyarbakır Hava Durumu! 29 Mart Pazar Diyarbakır hava durumu nasıl?

Bugün 29 Mart 2026 Pazar. Diyarbakır'da hava durumu sabah saatlerinde hafif sisli. Sıcaklık 8°C civarında. Gün boyunca sıcaklık 16°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6°C'ye düşecek. Hava genellikle bulutlu ve yağışlı. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek.

30 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde sıcaklık 4°C. Öğle saatlerinde 12°C civarında olacak. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esecek.

31 Mart Salı günü sabah saatlerinde sıcaklık 4°C. Öğle saatlerinde ise 15°C civarında bir hava bekleniyor. Gün boyunca bulutlu bir başlangıç olacak. Güneşin geri dönüşü öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek.

1 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde sıcaklık 8°C. Öğle saatlerinde ise 16°C civarında bir hava öngörülüyor. Gün boyunca artan bulutlar etkili olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek.

Diyarbakır'da hava durumu önümüzdeki günlerde sabah ve akşam saatlerinde serin olacak. Gündüz saatlerinde ise ılıman bir hava hakim olacak. Yağışlı günlerde, görüş mesafesi özellikle sabah ve akşam saatlerinde azalabilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları öneriliyor. Uygun kıyafetler giymeleri ve kaygan zeminlere karşı tedbirli olmaları önemlidir.