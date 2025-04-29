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Diyarbakır hava durumu: 29 Nisan Salı! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?

Diyarbakır 29 Nisan Salı hava durumu raporu yayımlandı. Diyarbakır'da bugün havanın çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Diyarbakır hava durumu: 29 Nisan Salı! Diyarbakır'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Diyarbakır'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu, çok bulutlu geçecektir. Gündüz sıcaklığının 26°C, gece sıcaklığının ise 9°C civarında olması beklenmektedir. Bu dönemde gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı belirgin olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülmektedir. 30 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 1 Mayıs Perşembe günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacaktır. 2 Mayıs Cuma günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. 3 ve 4 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri puslu güneşli bir hava hakim olacaktır. 5 Mayıs Pazartesi günü ise bulutların artması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 2 Mayıs Cuma günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani su baskınlarına yol açabilir. Bu nedenle, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek ve buna göre planlama yapmak, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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