HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Diyarbakır Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 29 Temmuz 2026 tarihinde sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 41-42 derece, gece sıcaklıklarının ise 24-25 derece arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Düşük nem oranı %16-18 seviyelerinde kalacak. Aynı koşulların 30 ve 31 Temmuz'da da devam etmesi öngörülüyor. Bu durumda, açık hava etkinlikleri planlayanların bol su tüketmesi ve güneşten korunmaları büyük önem taşıyor.

Diyarbakır Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Diyarbakır'da 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41 - 42 derece arasında gerçekleşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24 - 25 derece civarında olacak. Nem oranı %16 - %18 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4 - 7 km/saat arasında ölçülecek. Bu koşullar açık ve güneşli bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 42 - 43 derece olması öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının ise 24 - 25 derece arasında olması tahmin ediliyor. 31 Temmuz Cuma günü de sıcaklıklar 42 - 43 derece olacak. Gece sıcaklıkları 25 - 27 derece arasında gerçekleşecek. Nem oranı %16 - %19 seviyelerine yükselecek. Rüzgar hızı 3 - 9 km/saat arasında değişiklik gösterecek.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için gerekli önlemler alınmalı. Sıcak havalarda bol su tüketimi önem taşıyor. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması gerekiyor. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Mümkünse serin ortamlarda kalınması öneriliyor. Bu önlemler sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmada yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındıÜsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.