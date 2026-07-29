Diyarbakır Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41 - 42 derece arasında gerçekleşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24 - 25 derece civarında olacak. Nem oranı %16 - %18 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4 - 7 km/saat arasında ölçülecek. Bu koşullar açık ve güneşli bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 42 - 43 derece olması öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının ise 24 - 25 derece arasında olması tahmin ediliyor. 31 Temmuz Cuma günü de sıcaklıklar 42 - 43 derece olacak. Gece sıcaklıkları 25 - 27 derece arasında gerçekleşecek. Nem oranı %16 - %19 seviyelerine yükselecek. Rüzgar hızı 3 - 9 km/saat arasında değişiklik gösterecek.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için gerekli önlemler alınmalı. Sıcak havalarda bol su tüketimi önem taşıyor. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması gerekiyor. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Mümkünse serin ortamlarda kalınması öneriliyor. Bu önlemler sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmada yardımcı olacaktır.