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Diyarbakır Hava Durumu! 30 Haziran Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?

30 Haziran 2026'da Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 37-38 dereceye çıkacakken, gece 19-22 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı %14-28 arasında düşük kalacak. Rüzgar hızı 2-6 km/s olacak ve yağış ihtimali %0 düzeyinde. Bu sıcak havalarda dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı, hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Yeterli sıvı alımına dikkat edilmesi ve güneşten korunmak için önlem alınması önerilir.

Diyarbakır Hava Durumu! 30 Haziran Salı Diyarbakır hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

30 Haziran 2026, Salı günü Diyarbakır'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 - 38 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 19 - 22 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Yaklaşık %14 - %28 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 2 - 6 km/s arasında değişecek. Yağış ihtimali %0. Yani, yağmurlu bir hava beklenmiyor.

Haziran ayında Diyarbakır'da karasal iklim etkisi görülür. Bu dönemde gündüzleri sıcaklık 36 - 37 dereceye ulaşır. Geceleri ise 16 - 19 derece civarındadır. Aylık yağış miktarı ortalama 5 mm kadardır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Temmuz, Çarşamba günü sıcaklıkların 38 - 40 derece olması bekleniyor. 2 Temmuz, Perşembe günü ise 40 - 41 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları 20 - 24 derece arasında değişecek. Nem oranı yine düşük kalacak. Yağış ihtimali %0 civarında olacak.

Bu sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneş kremi de cilt koruma için önemlidir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar hassas gruplardır. Daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Evde kalınan zamanlarda serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Hava akışını sağlayarak ortamın serin kalmasını desteklemek gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Diyarbakır
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