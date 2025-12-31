HABER

Diyarbakır Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Diyarbakır hava durumu nasıl?

Diyarbakır'da 31 Aralık 2025 tarihi soğuk ve karlı bir gün olarak öne çıkacak. Gündüz sıcaklık sıfırın altında, gece ise -1 dereceye kadar düşecek. Doğudan esecek rüzgarın hızı zaman zaman 36 kilometreye ulaşacak, bu da hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek. Yüksek nem oranı ve düşük sıcaklık, uygun giyinmeyi ve dikkatli olmayı zorunlu kılacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli.

Diyarbakır'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve karlı. Yılın son gününde sıcaklık gündüz saatlerinde sıfırın biraz altında olacak. Gece ise sıcaklık -1 dereceye kadar düşecek. Diyarbakır'daki hava durumu oldukça soğuk ve karlı olacak.

Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı saatte 11 kilometre. Zaman zaman 36 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu rüzgar hissedilen sıcaklığın daha da düşmesine neden oluyor. Nem oranı %90 civarında. Yüksek nem, havanın daha soğuk ve nemli olmasına yol açıyor.

Diyarbakır'da hava durumu bu nedenle karlı ve soğuk. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemli. Bu, üşüme riskini azaltacaktır. Aynı zamanda buzlanma nedeniyle yolda kayma riskine karşı dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve karlı kalacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha fazla düşebilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak önemlidir.

Diyarbakır'da 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve karlı olacak. Uygun giyinmek ve dikkatli davranmak, gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlar.

