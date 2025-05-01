Diyarbakır ve Batman’da fırtına; çatı ve ağaçlar, araçların üzerine devrildi

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Diyarbakır'da, fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarak park halindeki araçların üzerine devrildi. Çöp kutuları yola savrulurken, bazı ağaçların dalları da fırtınaya dayanamayarak kırıldı. Yaya ve sürücüler de yolda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Batman'da da fırtına nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda ortadan kırılan ağaç, park halindeki 06 BOF 950 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobil hasar görürken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ağaç, ekiplerin çalışmasıyla aracın üzerinden kaldırıldı.

(DHA)

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