Diyarbakır’da 4 kişinin öldüğü viyadük inşaatı olayına ilişkin gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde inşası süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin öldüğü, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin iş sağlığı ve güvenliği uzmanının gözaltına alınmasıyla sayı 4’e yükseldi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.Soruşturma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı N.A.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı N.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 4’e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma ekiplerince dün de inşaat mühendisi K.K. ile taşeron firma yetkilileri F.A. ve M.A gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır
