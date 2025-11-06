Diyarbakır’da akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü

HABER

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tırdaki pamuk alev aldı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan tırdaki pamuk alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Diyarbakır-Çınar karayolunda bir akaryakıt istasyonda park halindeki bir tırdaki pamuk henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangında, maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA

Diyarbakır
