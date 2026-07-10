HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyarbakır’da boş arazideki çöpler fare yuvasına döndü

Diyarbakır’da boş arazide biriken çöpler fare yuvasına döndü. Vatandaşlar çöplükte dolaşan fareleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek yetkililere çağrıda bulundu.

Diyarbakır’da boş arazideki çöpler fare yuvasına döndü

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı üzerindeki boş arazide uzun süredir biriken çöpler, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Çöplerin arasında çok sayıda farenin dolaştığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Hem kötü koku hem de haşere sorununun giderek arttığını belirten vatandaşlar, özellikle sıcak havalarda durumun daha da vahim hale geldiğini ifade etti. Çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu söyleyen mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak boş arazideki çöplerin temizlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Diyarbakır’da boş arazideki çöpler fare yuvasına döndü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldıBilecik’teki orman yangınında biçerdöver operatörüne adli tahkikat başlatıldı
Trump: "ABD ve İran arasındaki ateşkes sona erdi"Trump: "ABD ve İran arasındaki ateşkes sona erdi"

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

Motorine zam geldi, tabela yine değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.