Diyarbakır’da ehliyetsiz sürücü kazaya davetiye çıkardı

Diyarbakır’da ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, dönüş yaparken başka bir araçla çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza Yenişehir ilçesi Kışla Caddesinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, dönüş yaptığı sırada başka bir araçla çarpıştı. Kazada ölen ya da olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır