Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçenin kırsal Kasımlı Mahallesi Yukarı Kaya Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki Nazmi Kahraman idaresindeki tır, saman yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tırda sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. 112 acil sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Kahraman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saman yüklü kamyonun sürücüsü, yok kontrolünü yaptıktan sonra gideceği güzergahın şeridine girdiği, ilerledikten sonra tırın arkadan gelip kamyona çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)