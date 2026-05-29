Diyarbakır’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Mardin yolu Çukurbaşı Kavşağı’nda 34 GU 3337 ve 34 SN 1819 otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çarpışma sonucu şarampole devrilen 34 GU 3337 plakalı otomobilde sıkışan 2’si çocuk 5 kişiyi çıkarttı.

İlk müdahaleleri olay yerinden yapılan yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan H.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.