Diyarbakır’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Diyarbakır’ın Ahmetli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola savruldu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır