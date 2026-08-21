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Diyarbakır’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Kaza, Diyarbakır’ın Ahmetli Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Diyarbakır’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Diyarbakır’ın Ahmetli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola savruldu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 1

Diyarbakır’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
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