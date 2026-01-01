HABER

Diyarbakır'da kar kalınlığını metreyle ölçtüler: Kent merkezinde kalınlık ortalama 40 santimi buldu

Diyarbakır’da kar kalınlığını merak eden vatandaşlar metreyi eline aldı.

Diyarbakır’da kar kalınlığını metreyle ölçtüler: Kent merkezinde kalınlık ortalama 40 santimi buldu

Diyarbakır'da kar kalınlığını merak eden vatandaşlar metreyi eline aldı. Şehir merkezinde bazı yerler 40, ilçede ise 31 santimi buldu.

Diyarbakır’da kar kalınlığını metreyle ölçtüler: Kent merkezinde kalınlık ortalama 40 santimi buldu 1

Diyarbakır geneli iki gündür yoğun kar yağışı etkisi altında. Uzun yıllar sonra şehir merkezi ve ilçeler, kar yoğunluğuyla karşılaştı. Bu durumu merak eden vatandaşlar metreyi alıp kar kalınlığını ölçtü. Kar kalınlığı şehir merkezinde bazı yerlerde 40 santim, Kocaköy ilçesinde ise 31 santim olarak ölçüldü. Bu yoğun kar yağışıyla birlikte trafikte yer yer akmalar yaşandı. Yolda kalan şehir içi halk otobüsü vatandaşlar tarafından itildi. Bu görüntüler cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

