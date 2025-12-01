HABER

Diyarbakır’da kardeşlere silahlı saldırı: 2 yaralı

Diyarbakır’da yolda yürüyen iki kardeş, düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı.Olay, Bağlar ilçesi Oryıl mevkiinde meydana geldi.

Diyarbakır’da yolda yürüyen iki kardeş, düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, Bağlar ilçesi Oryıl mevkiinde meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi, yolda yürüdükleri sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

2 kardeş olayın ardından kanlar içinde yerde kalırken, şahıslar bölgeden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır
