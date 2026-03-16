Diyarbakır’da organize suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteren organize suç yapılanmalarına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında Mustafa Köse liderliğindeki çıkar amaçlı silahlı suç örgütü takibe alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına karıştığı belirlendi.

32 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

12 Mart 2026 tarihinde saat 06.00 itibarıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 11 adet ruhsatsız tabanca ve 673 adet farklı çap ve ebatta fişek ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Mart 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır