Diyarbakır’da site içindeki kocaman yılanı çıplak elle yakaladı
Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir site içine giren yaklaşık 1,50 metrelik yılan, bir vatandaş tarafından elle yakalandı.
17.05.2026 15:38
İlçenin Fabrika Mahallesi’nde yaklaşık 1,50 metrelik yılan, bir sitenin içine girdi. Bir vatandaş, sitede çardaktaki yılanı çıplak elle yakalayıp uzaklaştırdı. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
