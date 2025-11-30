Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Kayapınar ilçesi stadyum civarında meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri kaldırımdaki direklere çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA