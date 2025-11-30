HABER

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza Kayapınar ilçesi stadyum civarında meydana geldi.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Kayapınar ilçesi stadyum civarında meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada araçlardan biri kaldırımdaki direklere çarparak durabildi.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı 1

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır
