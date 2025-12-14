HABER

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Diyarbakır’da üç aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratle ilerleyen hafif ticari araç, iki aracın arasından geçmek istedi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortadaki araç önce solundaki otomobile ardından da sağındaki araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

kaza
