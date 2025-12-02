HABER

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Diyarbakır’da dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen 3 araç art arda çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

