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Diyette çekirdek yenir mi? Diyette ay çekirdeği ve kabak çekirdeği tüketilebilir mi?

Sohbetlerde ve keyif yaparken sıklıkla tüketilen çekirdek, çerezler arasında bulunur. Her yaştan insanın severek yediği çekirdek, çoğunlukla ayçiçeği tohumlarından elde edilir. Sağlıklı yağlara sahip çekirdekler içeriğinde birçok faydalı mineral de bulundurur ve aynı zamanda lezzetli bir atıştırmalıklardır. Fakat diyetlerde tüketilip tüketilemeyeceği konusu sıklıkla merak edilir. Peki, diyette çekirdek yenir mi?

Diyette çekirdek yenir mi? Diyette ay çekirdeği ve kabak çekirdeği tüketilebilir mi?
Defne Vera Şahin

Genellikle bitkilerden elde edilen çekirdeğin yararları söz konusu olduğunda, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve kalp sağlığını desteklemesi gibi genel sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedilebilir. Çekirdekler, çeşitli vitamin, mineraller ve sağlıklı yağların bulunduğu temel bitki bileşenlerine sahiptir. Bilhassa hücrelerde bulunan serbest radikallerle mücadele eden ve vücudu hastalıklara karşı koruyabilen antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Çekirdeğin sağladığı faydaların yanı sıra diyet yaparken yenip yenemeyeceği konusu da sıklıkla merak edilir.

Diyette ayçekirdeği tüketilebilir mi?

Çekirdekler kontrollü bir şekilde tüketildiğinde faydalı bir atıştırmalık olabilirler. Ancak çekirdeklerin birçoğunda yüksek oranda kalori bulunur. Bu nedenle aşırı tüketilmemesi gerekir. Ayrıca paketli çekirdeklerde çoğunlukla tuz ya da baharatlar bulunur. Diyetteyken tuz alımına dikkat edilmesi gerektiğinden tuzsuz çekirdekleri tercih etmek daha doğru olacaktır.

Diyette tüketilen miktara dikkat etmek gerekir. Diğer besinlerden alınan kalori miktarı da göz önünde bulundurularak dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Ancak çekirdek yemeye başlayınca bırakamama gibi bir özelliği olan kişilerin otokontrol sağlamadan çekirdek tüketmemeleri önerilir. Bunun haricinde günde 2 yemek kaşığı ayçiçeği çekirdeği ideal bir porsiyon oranı olarak tüketilebilir. Bu da yaklaşık 30 grama denk gelir.

Diyette kabak çekirdeği tüketilebilir mi?

Kabak çekirdeği, diğer kuruyemişlerde olan protein indeksi, doymamış yağ asidi ve polisakkarit türündeki lifler ile karşılaştırıldığında kalorisi daha düşük bir atıştırmalıktır. Fakat yine de diyet esnasında kabak çekirdeği tüketilip tüketilemeyeceği konusu sıklıkla merak edilir.

Kabak çekirdeği diyetteyken ölçülü bir şekilde tüketildiğinde faydalı ve tokluk hissi sağlayan bir besindir. Hatta kilo verilmesine yardımcı bile olabilir. Bu nedenle diyetisyen ve beslenme uzmanları tarafından da diyet listelerine eklenir. Ara öğünler esnasında 1 avuç kadar kabak çekirdeği tüketilerek diğer sağlıksız atıştırmaların yenmesi engellenmiş olur. Yine de içerdiği yüksek kalori değerleri düşünüldüğünde aşırı tüketilmesinin kilo alımına neden olabileceği unutulmamalıdır.

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kabak çekirdeği çekirdek
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