Diyette çilek yenir mi? Diyette çilek nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Hoş kokusu ve beğenilen aromasıyla gıda ve içecek alanlarında sıklıkla kullanılan çilek, faydalarıyla da dikkat çeken bir meyvedir. Çilek, C vitamini ve flavanoid kompleksinden oluşurken, faydaları arasında vücut dengesini bozabilecek toksinlerin atılmasını sağlaması ve güçlü bir detoks sağlaması yer alır. Sağlık açısından faydaları söz konusu olduğunda diyet yaparken çilek yenmesiyle ilgili de araştırmalar yapılmaktadır.

Diyette çilek yenir mi?

Çilek, düşük kalori oranına sahip ve besin değeri yüksek bir meyve olarak öne çıkar. Bu sebeple tek başına kilo aldırıcı bir etkisi bulunmaz. Çilek, yüksek su oranına sahip bir meyve olarak aynı zamanda lif ve antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. 100 gram çileğin yaklaşık 30 kalori olduğu tahmin edilir. Bu da diyet yapan kişiler için ideal bir atıştırmalık olduğu anlamına gelir. Çilek C vitamini, manganez, folik asit ve potasyum gibi bileşenleri içerir. Tüm bunlar sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir.

Diyet yaparken çilek tüketimi merak edildiğinde, aşırı miktarda tüketilmediği sürece kilo aldırıcı bir etkisi olmadığı söylenebilir. Herhangi bir besin maddesinde olduğu gibi çok fazla tüketilirse çilek de kilo alımına yol alabilir. Doğru porsiyonlarda çilek yemek ise aksine vücut için faydalıdır.

Çilek, glisemik indeksi düşük bir besin olarak kan şekerini hızla artırmaz. Dolayısıyla insülin seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

Diyette çilek nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Diyet programlarının ara öğünlerinde sıklıkla görülen çilek, içeriğindeki yük lif oranı sayesinde mide ve bağırsakların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Diyet yaparken günlük 3- 4 tane çilek yenmesi kişinin kilo verme sürecine herhangi bir zarar vermez. Aksine, antioksidan içeriği sayesinde vücutta sürekli bir yenileme sağlarken, yağ hücrelerinin vücuttan atılmasına da yardımcı olur.

Diyet esnasında sıklıkla yaşanan tatlı krizleri en büyük sorunlardan biri olarak görülür. Çilek ise içeriğindeki şeker sayesinde tatlı krizlerinin önüne geçer.

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