Diyette lahmacun yenir mi? Diyette lahmacun nasıl yenilebilir?

Lahmacun, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkar. İnce bir hamurun üzerine kıyma, soğan, domates, biber ve baharatların karışımı sürülmesiyle hazırlanan bir yiyecektir. Lahmacun yapımındaki malzemelerin besin değerleri göz önüne alındığında lahmacun tüketimine dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir. Bu nedenle pek çok kişi diyet yaparken lahmacun tüketimi konusunda kafa karışıklığı yaşar.

Diyette lahmacun yenir mi?

Diyet yapmak ve yiyecekleri sınırlandırmak pek çok insan için stres nedenidir. Bunun en büyük sebebi ise “yasak” olarak nitelenen lezzetli yiyeceklerin olmadığı bir program uygulanmasıdır. Sınırlayıcı bir diyet programı uygulamak ise sonunda duygusal patlamalara neden olabilir. Bu sorunu yaşayan kişiler ise "diyette lahmacun yenir mi?" sorusuna yanıt ararlar.

Uzmanlara göre diyet yaparken lahmacun yenebilir. Ama porsiyon miktarını aşmamak, tüketim sıklığına dikkat etmek oldukça önemlidir. Lahmacun yüksek oranda kalori içeren bir gıda olduğu için aşırı tüketilmesi kilo alımına sebep olabilir. Ayrıca diyetisyen ve uzmanların görüşleri de önemlidir.

Uzmanların lahmacun tüketimi hakkındaki bazı görüşleri şöyledir:

“Diyet yaparken lahmacun tüketimine sınırlama getirmek gerekebilir. Kalori ve karbonhidrat oranına dikkat ederek ölçülü bir şekilde tüketilebilir.”

“Lahmacun, diyet yaparken tamamen yasaklanması gereken bir gıda değildir. Ancak porsiyon miktarına dikkat etmek ve yanında sağlıklı besinler tüketmek oldukça önemlidir.”

Diyette lahmacun nasıl yenilebilir?

Diyet yaparken lahmacun yemek bireyin gün içerisinde almasına gereken kalori miktarına diyet programına göre farklılık gösterebilir. Haftada 1 veya 2 kez, 1 veya 2 adet lahmacun yenmesinde herhangi bir sakınca görülmemektedir. Uygun porsiyonlarda tüketildiğinde kilo aldırmadığı belirtilmektedir. Ancak yüksek miktarda kalori içermesi nedeniyle aşırı tüketilmesi kilo alımına neden olabilir.

Diyet yaparken lahmacun tüketilecekse akşam saatlerine bırakılmamalı, gündüz tüketilmelidir. Bu sayede gün içerisinde alınan kalori günün geri kalanında yakılabilir. Lahmacunun yanında roka, maydanoz, kıvırcık gibi besinler tüketilirse sindirimi kolaylaşır, kalori yakımını hızlandırır. Ayrıca lahmacunla birlikte asitli içecekler tüketilmemelidir. Bunun yerine ayran tercih edilirse tokluk süresini de uzatacaktır.

Önemli uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez.