Diyette nohut yenir mi? Diyette nohut nasıl ve kadar yenilebilir?

Nohut, günümüzde sevilen ve en çok tüketilen baklagillerden birisi olarak öne çıkar. Yetiştirilmesi de oldukça kolay olan nohutun faydaları genel beden sağlığı üzerinde oldukça etkilir. Nohut, yüksek oranda lif kaynağı olarak günlük alınması gereken lif ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılarken, çözünebilir lif olduğu için kalp hastalıkları riskini de önemli ölçüde azaltır. Nohut tüketiminin insan sağlığı üzerindeki etkileri söz konusu olduğunda, sağlık beslenme düzeni veya diyet programı uygulayan kişiler de bu süreçte nohut yiyip yiyemeyecekleri konusunda araştırma yaparlar.

Diyette nohut yenir mi?

Uzmanlara göre, diyet esnasında nohut tüketimi sağlıklı bir seçenek olabilir. Nohut yüksek lif kaynağı olduğundan uzun süre tokluk hissi sağlar ve sindirim sistemini destekler. Bununla birlikte yüksek protein içerdiğinden vegan ve vejetaryen beslenme düzeninde de önemli bir yere sahiptir. Ancak nohut tüketimi sırasında içerdiği kalori miktarı da unutulmamalıdır. Bu nedenle porsiyon miktarına dikkat etmek oldukça önemlidir. Nohut yemeğini diyet programlarına uyumlu hale getirmek için zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar ile pişirmek ve yanına sebzeler eklemek lezzetini ve besin değerini artıracaktır.

Nohut yemeği, diyet yapan kişiler için birçok faydaya sahiptir. İçeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenlerken, kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. Öte yandan diyet esnasında yeterli miktarda protein alabilmek için nohut tüketimi oldukça ideal bir seçenektir. Ancak her gıdada olduğu gibi kalori alımına dikkat etmek için aşırı tüketilmemesi gerekir.

Diyette nohut nasıl ve kadar yenilebilir?

Nohut pek çok farklı tarife uyarlanarak tüketilebilir. Bakliyat olarak tüketilen nohutla birlikte kavrulmuş nohutlar da leblebi olarak tanımlanır. Leblebi olarak bilinen kavrulmuş nohut oldukça sevilen ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Kalori oranı düşük olduğundan genellikle diyet listelerinde de yer alır.

Nohut tüketimi esnasında, porsiyon miktarının uygun bir biçimde ayarlanması fazla kalori alımını önleyecektir. Haftada 1 veya 2 gün nohut tüketiminin yeterli olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, iki porsiyon nohut miktarı için 6 ila 9 yemek kaşığı nohut tüketilmesi önerilir.

Önemli uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez.