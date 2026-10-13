Dizi ihracatında dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer alan Türkiye, uluslararası pazardaki gücünü artırıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İTO iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye standında Türk firmaları, sektörün uluslararası temsilcileriyle buluşuyor. Uluslararası sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği stant, Türk yapımlarının tanıtılması, yeni ticari bağlantıların kurulması ve ihracat olanaklarının geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturuyor.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da katıldı.

TOPAL: “DİZİ İHRACATINDA DÜNYANIN İLK ÜÇ ÜLKESİ ARASINDAYIZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Türk dizilerinin dünya çapında ulaştığı izleyici kitlesinin Türkiye’nin tanıtımı açısından büyük bir değer taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, bugün dizi ihracatında dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer alıyor. Yaklaşık 170 ülkede 1 milyara yakın insan yapımlarımızı takip ediyor. Çok farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere sahip insanlar bizim hikâyelerimizde kendilerinden bir şey buluyor. Oyuncularımız dünyanın dört bir yanında tanınıyor, yapımlarımız büyük bir ilgiyle izleniyor. Bu başarıda yapımcılarımızın, senaristlerimizin, yönetmenlerimizin, oyuncularımızın ve kamera arkasındaki bütün çalışanlarımızın büyük emeği var. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sektörümüzün ulaştığı bu gücü çok önemsiyor, daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İNSANLAR DİZİLERİMİZLE TÜRKÇE ÖĞRENİYOR"

Türk dizilerinin Türkçeye ve Türkiye’ye yönelik ilgiyi artırdığını vurgulayan Topal, şöyle devam etti:

“Dünyanın dört bir yanında insanlar dizilerimizle Türkçe kelimeler öğreniyor, günlük hayatlarında Türkçe ifadeler kullanıyor ve dilimizi öğrenmek için kurslara gidiyor. Binlerce kilometre uzakta yaşayan bir insanın bir diziden etkilenerek Türkçe öğrenmeye başlaması, ülkemizle kurduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Dizilerimiz sayesinde sofralarımız, müziğimiz, aile ilişkilerimiz, geleneklerimiz ve şehirlerimiz dünyanın farklı coğrafyalarında tanınıyor. Ekranda anlatılan bir hikâye, Türkiye’yi daha yakından tanıma isteğine dönüşüyor. Türk dizileri bu yönüyle çok geniş bir kültürel etki oluşturuyor.”

Bu ilginin turizme de yansıdığını ifade eden Topal, “İzleyici, sevdiği oyuncunun yürüdüğü sokakta yürümek, gördüğü tarihî yapıyı ziyaret etmek, ekranda karşılaştığı yemeği tatmak istiyor. İstanbul’u, Antalya’yı ve ülkemizin farklı destinasyonlarını izlediği hikâyeler üzerinden keşfediyor. Böylece dizilerimiz, Türkiye’ye yönelik merakı seyahat isteğine dönüştüren güçlü bir tanıtım aracı hâline geliyor. Biz de tanıtım çalışmalarımızı bu etkiyi dikkate alarak şekillendiriyoruz.” dedi.

"KISA TANITIM DİZİLERİYLE MİLYARLARCA GÖSTERİME ULAŞTIK"

Bakanlığın hayata geçirdiği kısa tanıtım dizilerine de değinen Topal, şu değerlendirmede bulundu:

“Dünyanın dört bir yanında izlenen yapımlarımızı ve sanatçılarımızın uluslararası tanınırlığını tanıtım stratejimizin merkezine alıyoruz. GoTürkiye çatısı altında hayata geçirdiğimiz kısa tanıtım dizileriyle son derece başarılı sonuçlar elde ettik, milyarlarca gösterime ulaştık. Türkiye’nin tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerini izleyicinin merakla takip ettiği hikâyelerin içine yerleştiriyoruz. İzleyici hikâyeye bağlandıkça o hikâyenin geçtiği yere de ilgi duyuyor. Bu sayede destinasyonlarımızı daha geniş kitlelerle buluşturuyor, ülkemizin farklı zenginliklerini uluslararası alanda görünür kılıyoruz.”

Topal, sektörün uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“MIPCOM gibi buluşmalar, sektörümüzün yeni pazarlara ulaşması ve uluslararası iş birliklerini geliştirmesi açısından çok kıymetli. Burada yapımcılarımızın, yayıncılarımızın ve dağıtımcılarımızın kurduğu bağlantılar, Türk yapımlarının daha fazla ülkede izleyiciyle buluşmasına imkân sağlıyor. Bakanlık olarak sektörümüzün yanında olmaya, tanıtım çalışmalarımızı ve açıkladığımız destekleri sürdürmeye devam edeceğiz. Sahadan elde ettiğimiz deneyim ve sonuçlar doğrultusunda attığımız adımlarla hem dizi sektörümüzün uluslararası başarısını büyütmeyi hem de bu başarının ülkemizin tanıtımına ve turizmine katkısını artırmayı hedefliyoruz.”

Topal, kültür ve sanat alanına verilen desteğin sektörün gelişimindeki önemine de dikkat çekerek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Türk dizilerinin küresel gücünü turizm ve tanıtım çalışmalarımızla buluşturan, sektörümüzün önünü açan destekleri hayata geçiren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ediyorum. Bu vizyon doğrultusunda, sektörümüzün bütün paydaşlarıyla birlikte Türkiye’nin hikâyelerini dünyanın dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz.”

GÜVEN: “TÜRK DİZİLERİ BİR KAR TOPUYDU, ÇIĞA DÖNÜŞTÜ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Türk dizilerinin uluslararası yolculuğuna ilişkin şunları söyledi:

“Türk dizileri bir kar topuydu, çığa dönüştü ve dünyanın her yerine ulaştı. Bugün Türk yapımları dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca izleyiciyle buluşuyor. Biz de Sinema Genel Müdürlüğü olarak sektörümüzün MIPCOM gibi dünyanın en önemli içerik marketlerinde yer almasını önemsiyor, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması için sektörümüzü destekliyor ve her zaman yanında oluyoruz.”

Güçlü hikâyeleri, başarılı oyunculukları ve yüksek prodüksiyon kaliteleriyle dünya televizyon sektöründe önemli bir yer edinen Türk yapımları, MIPCOM’da yeni pazarlara açılma imkânı buluyor. Türkiye standında gerçekleştirilen görüşmeler, sektörün uluslararası konumunu güçlendirirken yeni ortaklıkların kurulmasına ve ihracat olanaklarının artırılmasına katkı sağlıyor.