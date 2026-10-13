Dizilerden dünya çapında başarı! Türkiye ilk 3 ülke arasında… Tayfun Topal: “Turizmi de etkiliyor”

Dünya televizyon sektörünün en önemli buluşma noktalarından MIPCOM, uluslararası yapımcıları, yayıncıları, dağıtımcıları ve dijital platform temsilcilerini bir araya getirdi. Türk dizi sektörü de organizasyonda güçlü bir şekilde temsil edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle kurulan Türkiye standı, uluslararası sektör profesyonellerinin ilgi odağı oldu. Türk firmaları, fuar boyunca yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ATV Genel Müdürü Ali Türkaslan ve Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı da katıldı.

TÜRKİYE DİZİ İHRACATINDA DÜNYANIN İLK ÜÇÜNDE

Türk dizilerinin uluslararası başarısına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal, Türkiye'nin dizi ihracatında dünyanın en güçlü ülkeleri arasında bulunduğunu belirtti.

Topal, "Türkiye, bugün dizi ihracatında dünyanın ilk üç ülkesi arasında yer alıyor. Yaklaşık 170 ülkede 1 milyara yakın insan yapımlarımızı takip ediyor. Çok farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere sahip insanlar bizim hikâyelerimizde kendilerinden bir şey buluyor." ifadelerini kullandı.

Bu başarının arkasında büyük bir emek olduğunu vurgulayan Topal, yapımcılardan oyunculara, senaristlerden kamera arkası çalışanlarına kadar sektörün bütün paydaşlarının önemli katkılar sunduğunu söyledi.

TAYFUN TOPAL: TÜRK DİZİLERİNİ İZLEYENLER TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADI

Türk dizilerinin yalnızca ekranlarda değil, kültürel alanda da büyük bir etki oluşturduğunu belirten Topal, dünyanın farklı ülkelerinde izleyicilerin Türkçe öğrenmeye başladığına dikkat çekti.

Topal, "Dünyanın dört bir yanında insanlar dizilerimizle Türkçe kelimeler öğreniyor, günlük hayatlarında Türkçe ifadeler kullanıyor ve dilimizi öğrenmek için kurslara gidiyor." dedi.

Türk yapımlarının yemek kültüründen müziğe, aile ilişkilerinden geleneklere kadar Türkiye'nin pek çok değerini uluslararası izleyiciyle buluşturduğunu ifade eden Topal, dizilerin Türkiye'ye duyulan ilgiyi artırdığını vurguladı.

DİZİLERİ İZLEYEN TURİSTLER TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Türk dizilerinin turizm üzerindeki etkisine de değinen Topal, izleyicilerin ekranlarda gördükleri mekânları gerçek hayatta ziyaret etmek istediklerini söyledi.

"İzleyici, sevdiği oyuncunun yürüdüğü sokakta yürümek, gördüğü tarihî yapıyı ziyaret etmek, ekranda karşılaştığı yemeği tatmak istiyor." diyen Topal, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı turizm destinasyonlarının diziler aracılığıyla dünya çapında tanındığını belirtti.

Topal, bu ilginin Türkiye'ye yönelik seyahat talebini desteklediğini ve Bakanlığın tanıtım stratejilerinde dizilerin kültürel etkisinden yararlandığını ifade etti.

KISA TANITIM DİZİLERİYLE MİLYARLARCA GÖSTERİME ULAŞILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığının GoTürkiye çatısı altında hayata geçirdiği kısa tanıtım dizileri de uluslararası tanıtım çalışmalarında önemli bir yer tutuyor.

Projelerin ulaştığı sonuçları değerlendiren Topal, "GoTürkiye çatısı altında hayata geçirdiğimiz kısa tanıtım dizileriyle son derece başarılı sonuçlar elde ettik, milyarlarca gösterime ulaştık." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerinin hikâyelerin içine yerleştirildiğini belirten Topal, böylece izleyicilerin yalnızca yapımlara değil, hikâyelerin geçtiği destinasyonlara da ilgi göstermesinin sağlandığını kaydetti.

BİROL GÜVEN: "TÜRK DİZİLERİ BİR KAR TOPUYDU, ÇIĞA DÖNÜŞTÜ"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven de Türk dizilerinin uluslararası pazardaki yükselişine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Güven, "Türk dizileri bir kar topuydu, çığa dönüştü ve dünyanın her yerine ulaştı. Bugün Türk yapımları dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca izleyiciyle buluşuyor." ifadelerini kullandı.

Sinema Genel Müdürlüğü olarak sektörün uluslararası içerik fuarlarında yer almasını önemsediklerini belirten Güven, Türk yapımlarının küresel pazardaki gücünü artırmaya yönelik desteklerin sürdüğünü söyledi.

TÜRK DİZİLERİ İÇİN YENİ PAZARLARIN KAPISI AÇILIYOR

MIPCOM'daki Türkiye standında gerçekleştirilen görüşmeler, Türk dizi sektörünün yeni pazarlara açılması açısından önemli fırsatlar sundu.

Güçlü hikâyeleri, oyunculuk performansları ve yüksek prodüksiyon kaliteleriyle uluslararası izleyicinin ilgisini çeken Türk yapımları, yeni yayın anlaşmaları ve ortak yapım fırsatları için dünya televizyon sektörünün temsilcileriyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sektöre yönelik desteklerinin devam edeceğini belirten Tayfun Topal, Türk dizilerinin küresel başarısının Türkiye'nin kültürel tanıtımına ve turizmine katkısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Topal ayrıca, Türk dizilerinin uluslararası başarısını turizm ve tanıtım stratejileriyle buluşturan çalışmalara verdiği destek nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.