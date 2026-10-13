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Üsküdar-Sultanbeyli Metro hattında kablo patlaması! Bazı seferler durdu

Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Öte yandan patlama anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Üsküdar-Sultanbeyli Metro hattında kablo patlaması! Bazı seferler durdu

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

Üsküdar-Sultanbeyli Metro hattında kablo patlaması! Bazı seferler durdu 1

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu. Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Üsküdar-Sultanbeyli Metro hattında kablo patlaması! Bazı seferler durdu 2

BAZI SEFERLER DURDURULDU

Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Üsküdar-Sultanbeyli Metro hattında kablo patlaması! Bazı seferler durdu 3

"BAK YİNE PATLIYOR"

Öte yandan olaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Metrodaki patlama anı da kameraya yansıdı. Patlamanın yaşandığı sırada bir kişinin "Bak yine patlıyor" dediği duyuldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro
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