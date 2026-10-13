Üsküdar-Sultanbeyli Metro hattında kablo patlaması! Bazı seferler durdu

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu. Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

BAZI SEFERLER DURDURULDU

Yaşanan arıza nedeniyle metro hattının bazı duraklarında da yoğunluk yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"BAK YİNE PATLIYOR"

Öte yandan olaya ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Metrodaki patlama anı da kameraya yansıdı. Patlamanın yaşandığı sırada bir kişinin "Bak yine patlıyor" dediği duyuldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır