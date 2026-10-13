Deterjan ile gıdayı yan yana saklayan kantinciden skandal savunma: "Yerimiz dar"

Arsuz Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinleri ve çevresindeki işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

HİJYEN KOŞULLARI DENETLENDİ

Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları ve kurallara uygunluğu kontrol edilerek gerekli uyarılarda bulunuldu.

"AĞABEY VALLAHİ YERİMİZ DAR"

Denetimler sırasında gıda ürünleriyle deterjanı aynı dolapta bulunduran kantinciyi uyaran zabıta personeline işletmecinin "Ağabey vallahi yerimiz dar" diye yanıt vermesi dikkat çekti.

Arsuz Belediyesi, öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kantinlere yönelik rutin denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır