Uyuşturucu şebekesine dev operasyon! 7.6 milyar TL'lik servete el kondu

İstanbul merkezli yapılan operasyonda uyuşturucu şebekesine ağır darbe vuruldu. 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısı tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyonda, 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

BAKAN ÇİFTÇİ: "ZEHİRDEN SERVET, SUÇTAN SALTANAT KURDURMAYIZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız" dedi.

Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın! Biz yalnızca zehir tacirlerinin değil, bu kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşindeyiz.

7.6 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Büyük bir hassasiyetle sürdürülen titiz takibin ardından, uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik İstanbul merkezli başarılı bir operasyona imza atıldı.

10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısı tespit edilen suç şebekesine yönelik operasyonda, 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

"KURDUĞUNUZ SALTANATI BAŞINIZA YIKACAĞIZ"

Ne kirli paranız size kalkan olur ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır! Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız!

Operasyonda emeği geçen kahraman Emniyet Teşkilatımızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı yürekten tebrik ediyorum. Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da"