HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Dizüstü bilgisayar nasıl soğutulur? Dizüstü bilgisayar soğutma yöntemleri

Dizüstü bilgisayarların aşırı ısınması, kullanım şekline ve bulunduğu ortama bağlı olarak doğal bir durumdur. Bu nedenle tüm bilgisayarlar belirli bir ısı seviyesine kadar dayanıklı olacak şekilde tasarlanır. Bilgisayarın aşırı ısınıp ısınmadığını anlamak için fanının çalışma hızına bakılabilir. Eğer fan sürekli en yüksek hızda çalışıyorsa bu bilgisayarınızın çok ısındığı anlamına gelir. Peki, dizüstü bilgisayar nasıl soğutulur?

Dizüstü bilgisayar nasıl soğutulur? Dizüstü bilgisayar soğutma yöntemleri
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Dizüstü bilgisayar nasıl soğutulur?
  • Dizüstü bilgisayar soğutma yöntemleri
  • 1. Fan ve ızgara temizliği yapın
  • 2. Bilgisayarınızı sert ve düz bir zeminde tutun
  • 3. Gereksiz uygulamaları kapatın
  • 4. Virüs temizliği yapın
  • 5. Soğutucu alın

Eskiden performansları düşük bulunduğu için çok fazla tercih edilmeyen dizüstü bilgisayarlar teknoloji geliştikçe yaşamın vazgeçilmez cihazları haline geldi. Her geçen gün işlemci ve grafik gücü arttığından artık masaüstü bilgisayarlarda yapılan birçok iş rahatlıkla dizüstü bilgisayarlarda da yapılabilmektedir.

Dizüstü bilgisayarların kullanımı yaygın hale geldikçe bazı sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. En sık karşılaşılan sorunlardan biri ise aşırı ısınma problemidir. Bu sorunla karşılaşan kullanıcılar laptop soğutma yöntemleri hakkında araştırma yapmaktadır.

Dizüstü bilgisayar nasıl soğutulur?

Dizüstü bilgisayarlar, çalışırken ısıyı dengelemek için bir fan sistemiyle tasarlanıyor. Ancak bazen bu fan, ısıyı yeterince dağıtamayabiliyor.

Bilgisayarınızda hava giriş ve çıkışı için ızgaralar bulunur. Eğer bu ızgaralar küçükse, tıkanmışsa ya da kapalı kalacak şekilde kullanılırsa, ısınma sorunu ortaya çıkar. Ayrıca fanın tozlanması veya tıkanması, fanın tam performansla çalışmasını engeller. Fan düzgün çalışmadığında ise bilgisayarınız aşırı ısınmaya başlar.

Dizüstü bilgisayar soğutma yöntemleri

Dizüstü bilgisayar soğutma yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Fan ve ızgara temizliği yapın

Dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısınmasını önlemek için yapmanız gereken en önemli işlem fanı ve hava ızgaralarını temizlemektir. Havalandırma ızgaralarından giren havayla tozlar da girer. Biriken tozlar ise zamanla bilgisayarın içerisindeki hava akışını engeller. Fanı ve diğer parçaları temizlemek için bilgisayarın içini açmanız gerekir. Fakat bu işlemin çok dikkatli yapılması gerekir. Bunun için kullanım kılavuzunu inceleyerek açabilir veya bu konuda yetkili servisten yardım alabilirsiniz.

2. Bilgisayarınızı sert ve düz bir zeminde tutun

Dizüstü bilgisayarınızla çalışırken hava giriş ve çıkış deliklerinin kapanmaması oldukça önemlidir. Hava girişlerinin kapanması dizüstü bilgisayarın daha fazla ısınmasına sebep olur. Bu yüzden bilgisayarın her zaman sert ve düz bir zeminde tutulması önerilir. Sert ve düz yüzeyler hava akışının düzgün olmasını sağlar. Bu da aşırı ısınmayı önler. Bununla beraber bilgisayar masası veya laptop tepsisi ısınma sorunlarını azaltır. Fazla ısınan bilgisayarınızın ise daha hızlı soğumasına yardımcı olur.

3. Gereksiz uygulamaları kapatın

Bilgisayarınız açıkken bazen aynı anda birçok program çalışır. Gereksiz programların yanı sıra kapatılan programlar bile arka planda çalışmaya devam edebilmektedir. Bununla beraber mesajlaşma uygulamaları, hava durumu gibi gereksiz eklentiler de fark etmeden sürekli aktif şekilde çalışır. Bu nedenle işletim sisteminin arka planında çalışan uygulamaların düzenli olarak kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Gereksiz olanlar kapatıldığında bilgisayar daha hızlı çalışmaya başlar. Bu da aşırı ısınma sorununu azaltır.

4. Virüs temizliği yapın

Sistemde düzenli olarak virüs taraması ve temizliği yapmak oldukça önemlidir. Bunun için ilk olarak bilgisayarınızı güvenli modda açmalısınız. Ardından programın içerisindeki disk temizleme özelliğini kullanarak bilgisayarınızdaki geçici dosyaların tamamını silmeniz gerekir. Bazı virüsler bilgisayar açılır açılmaz devreye girmek için bu geçici dosyaların içerisinde saklanır. Tam bir temizlik yapabilmek için bu dosyaların tamamen temizlenmesi gerekir.

Bu işlemlerden sonra antivirüs programını çalıştırarak tüm dosyaları taramalısınız. Bulunan virüsler ya temizlenir ya da karantinaya alınır. Bu işlemi birkaç kez tekrarladıktan sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden açın. Bu sayede bilgisayarınız gereksiz yüklerden arınmış olur ve daha sağlıklı çalışır.

5. Soğutucu alın

Soğutucular bilgisayarın altındaki hava deliklerinin kapanmasını engelleyen düz bir yüzeye sahiptirler. Soğutucularda bulunan fanlar, bilgisayara fazladan bir soğutma desteği de sağlar. Fakat laptop soğutucusu almadan önce dizüstü bilgisayarınızın hava akışını kontrol etmelisiniz. Çünkü çoğu dizüstü bilgisayar alt tarafından hava alacak şekilde tasarlanmıştır. Havayı emen bir soğutucu alınması, bu durumda ters etki yapabilir. Bilgisayarın hava delikleri altta ise serin havayı yukarı doğru üfleyen bir laptop soğutucu tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te yeniden yangın çıktı! Panik anları kameradaKarabük'te yeniden yangın çıktı! Panik anları kamerada
Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! İbrahim Çetin askere törenle uğurlandıSosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! İbrahim Çetin askere törenle uğurlandı

Anahtar Kelimeler:
dizüstü bilgisayar laptop soğutucu fan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yaşlı kadına çarptı: Ardından ise üstünden geçmeye çalıştı!

Yaşlı kadına çarptı: Ardından ise üstünden geçmeye çalıştı!

Galatasaray'da herkesi ters köşe yapan gelişme! Ayrılacak dendi, sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray'da herkesi ters köşe yapan gelişme! Ayrılacak dendi, sözleşmesi uzatılıyor

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"

Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"

İnternet üzerinden tanıştığı kişilerle mesire alanına gitti! Saldırıya uğrayıp gasp edildi

İnternet üzerinden tanıştığı kişilerle mesire alanına gitti! Saldırıya uğrayıp gasp edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.