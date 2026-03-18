HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

DLSS 5 tartışması: Nvidia'nın yeni teknolojisi oyuncuları ikiye böldü

Nvidia, geçtiğimiz akşam yeni DLSS 5 teknolojisinin duyurusunu gerçekleştirdi. Ancak yeni teknoloji tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı oyuncular DLSS 5'i överken, bazıları ciddi tepki gösterdi.

DLSS 5 tartışması: Nvidia'nın yeni teknolojisi oyuncuları ikiye böldü
Enes Çırtlık

Teknoloji devi Nvidia, geçtiğimiz akşam düzenlenen GTC 2026 etkinliğinde oyunların grafiklerini daha iyi bir seviyeye getirmeyi amaçlayan yeni DLSS 5 teknolojisini tanıttı. Ancak yeni teknolojinin duyurusu sonrası ciddi tartışmalar başladı. Birçok oyuncu, bu teknolojinin özellikle yüzlere ve ışıklandırmaya yaptığı etkiyi çok yapay bularak tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar, yıl sonunda RTX 50 serisi ekran kartlarıyla gelmesi beklenen DLSS 5'e tepkileri sosyal medya aracılığıyla gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "DLSS 5, video oyunları için geliştirilmiş yapay zeka gibi görünüyor." derken; bir başka kullanıcı "Nvidia DLSS 5.0 bana kötü bir estetik operasyonu hatırlattı" paylaşımında bulundu.

İşte sosyal medyadan gelen bazı tepkiler:

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nvidia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.