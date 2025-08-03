DMD hastası 7 yaşındaki Mustafa Yöndem'in tedavisi için başlatılan kampanyaya valilik onayı

DMD ilerleyici kas hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Mustafa Yöndem'in tedavisi için kampanya başlatılmıştı. Yöndem'in ailesi, çocuklarına adına açılan sosyal medya hesabından, tedavinin yapılması için başlatılan yardım kampanyasına valilik onayının çıktığını bildirdi.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Müjde!!! VALİLİK ONAYIMIZ ÇIKTI…
Tedavi mümkün ama çok pahalı
Zamanla yarışıyoruz
Bir Sadakanla Bir çocuğun Hayatı kurtulsun
Destek ol paylaş duyur daha çok takipçi daha çok ses
Sesimizi gelin birlikte duyuralım
Bu umut yolculuğunda yanımızda olun
Görmezden gelmeyin
Bu dünya birlikte güzelleşir
Bir çocuğun hayatı söz konusu sizler sayesinde başarabiliriz..
Ben umut dolu bir çocuğum
Hayallerim var benim Koşmak Yürümek Zıplamak istiyorum Çocukluğumu yaşamak istiyorum."
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