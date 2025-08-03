DMD hastası 7 yaşındaki Mustafa Yöndem'in tedavisi için başlatılan kampanyaya valilik onayı

DMD ilerleyici kas hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Mustafa Yöndem'in tedavisi için kampanya başlatılmıştı. Yöndem'in ailesi, çocuklarına adına açılan sosyal medya hesabından, tedavinin yapılması için başlatılan yardım kampanyasına valilik onayının çıktığını bildirdi.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Müjde!!! VALİLİK ONAYIMIZ ÇIKTI…

Tedavi mümkün ama çok pahalı

Zamanla yarışıyoruz

Bir Sadakanla Bir çocuğun Hayatı kurtulsun

Destek ol paylaş duyur daha çok takipçi daha çok ses

Sesimizi gelin birlikte duyuralım

Bu umut yolculuğunda yanımızda olun

Görmezden gelmeyin

Bu dünya birlikte güzelleşir

Bir çocuğun hayatı söz konusu sizler sayesinde başarabiliriz..

Ben umut dolu bir çocuğum

Hayallerim var benim Koşmak Yürümek Zıplamak istiyorum Çocukluğumu yaşamak istiyorum."