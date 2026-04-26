Dünyada milyonlarca insanı etkiliyor: Astım nedir, önlenebilir mi?

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen astım, kronik bir solunum yolu hastalığı olarak biliniyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Savaş, "Doğru tedavi ve alışkanlıkların düzenlenmesiyle astım hastaları, günlük hayatlarına güvenle devam edebilir" dedi.

Astım hastalarının günlük hayatta karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Nalcı Savaş, hastalığın yalnızca ataklardan ibaret olmadığını vurguladı.

Savaş, "Astım, çoğu zaman sadece nefes darlığı ile ilişkilendirilse de aslında günlük hayatı pek çok açıdan etkileyen kronik bir hastalıktır. Bazen gece uykusunu bölen bir öksürük, bazen merdiven çıkarken hissedilen göğüs sıkışması ya da gün içinde artan yorgunluk astımın bir parçası olabilir" dedi.

HASTALARIN SIKÇA YAŞADIĞI SORUNLAR

Astımın yalnızca fiziksel belirtilerle sınırlı olmadığını belirten Savaş, hastaların günlük hayatta birçok zorlukla karşılaştığını ifade etti.

Soğuk hava, sigara dumanı, parfüm kokuları, toz ve hava kirliliği gibi faktörlerin hastalar için önemli tetikleyiciler olduğunu belirten Savaş, astım hastalarının sıkça yaşadığı sorunları ise şu şekilde sıraladı:

  • Gece öksürük nedeniyle bölünen uyku
  • Sabah yorgun uyanma
  • Günlük işlerde çabuk yorulma
  • Merdiven çıkarken nefes darlığı
  • Spor yapmaktan kaçınma
  • Sosyal ortamlarda endişe

"İÇTEN İÇE NEFES KONTROLÜ VE ATAK ENDİŞESİ YAŞAYABİLİRLER"

Astım hastalarının zaman zaman kendini yalnız hissedebildiğini ifade eden Savaş, "Dışarıdan sağlıklı görünseler bile, içten içe sürekli bir nefes kontrolü ve atak endişesi yaşayabilirler. Bu durum zamanla stres, yorgunluk ve sosyal geri çekilmeye yol açabilir. Aslında, astım kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Düzenli hekim takibi ve doğru tedavi önemlidir. Özellikle inhaler ilaçların doğru teknikle kullanılması tedavi başarısında kritik rol oynamaktadır. İnsanların önemli bir kısmı, inhaler cihazlarını doğru kullandığını düşünse de teknik hatalar nedeniyle yeterli fayda göremeyebiliyor. Bu sebeple tedavi düzenli olarak gözden geçirilmelidir" dedi.

"NEFES ALMAK HAYATIN EN TEMEL KONFORUDUR"

Dr. Savaş, şu soruların hastalar için yol gösterici olabileceğini belirtti: "Geceleri öksürük oluyor mu? Haftada kaç kez nefes darlığı hissediliyor? Günlük aktiviteler kısıtlanıyor mu? İlaçlar düzenli ve doğru kullanılıyor mu? Bu sorulara verilen cevaplar önemlidir. Şikayetlerin devam etmesi halinde mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulması gerekir. Astım teşhisi, hayatı kısıtlamak zorunda olmadığımız bir sağlık sorunudur. Doğru tedavi ve takip ile hastalar aktif ve kaliteli bir hayat sürdürebilirler. Nefes almak hayatın en temel konforudur. Bu konfor bozulduğunda yalnızca fiziksel değil, ruhsal ve sosyal hayat da etkilenir. Yaşanan sıkıntıları normalleştirmeyiniz. Daha rahat nefes almak herkesin hakkı."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Leyleklerin durağı yemyeşil görüntüsüyle mest ediyorLeyleklerin durağı yemyeşil görüntüsüyle mest ediyor
Siirt’te küçük çocuk süs havuzunda boğulma tehlikesi geçirdiSiirt’te küçük çocuk süs havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi

En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

