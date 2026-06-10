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Pendik'te iş yerinde bir kişi tabancayla kendini vurarak intihar etti

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir iş yerinde tabancayla başına ateş eden adam hayatını kaybetti. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak iş yerinin önüne gelen şahsın yakınları uzun süre feryat edip gözyaşı döktü.

Pendik'te iş yerinde bir kişi tabancayla kendini vurarak intihar etti

Velibaba Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşanan olayda, Y.İ. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayı başına doğrultarak ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendik te iş yerinde bir kişi tabancayla kendini vurarak intihar etti 1

İŞ YERİNDE SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alarak iş yerinin önüne gelen şahsın yakınları uzun süre feryat edip gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Y.İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Pendik te iş yerinde bir kişi tabancayla kendini vurarak intihar etti 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Pendik
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