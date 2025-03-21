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  4. DMM'den açıklama! Ekrem İmamoğlu için önceden cezaevinde hazırlık yapıldığı iddiası yalanlandı

DMM'den açıklama! Ekrem İmamoğlu için önceden cezaevinde hazırlık yapıldığı iddiası yalanlandı

21.03.2025 00:54
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gazeteci Alican Uludağ, Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldığını iddia etmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Uludağ'ın iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den açıklama! Ekrem İmamoğlu için önceden cezaevinde hazırlık yapıldığı iddiası yalanlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından “Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı.” paylaşımı yapmıştı.

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"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Uludağ'ın iddiasının doğru olmadığını açıkladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'de bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı.' iddiası doğru değildir.
Ceza İnfaz Kurumları arasında mahpus bakımından dengeleme yapılması amacıyla dönem ve periyotlarla hükümlü ve tutuklu nakilleri yapılmaktadır. Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup, iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır."
Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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