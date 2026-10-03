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DMM'den azınlık vakıflarına ait okul binaları ile ilgili iddialara açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, azınlık vakıflarına ait okul binalarının 'rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı.

DMM'den azınlık vakıflarına ait okul binaları ile ilgili iddialara açıklama

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan, azınlık vakıflarına ait okul binalarının 'rant ve inşaat amacıyla elden çıkarılmaya çalışıldığı ve bu doğrultuda okulların birleştirilmesinin talep edildiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

DMM den azınlık vakıflarına ait okul binaları ile ilgili iddialara açıklama 1

DMM'DEN YALANLAMA: "ASILSIZ PAYLAŞIMLAR"

Bahse konu okul binaları, bağlı bulundukları azınlık vakıflarının mülkiyetindedir. Bu taşınmazlara yönelik herhangi bir el koyma, devir veya rant odaklı girişim kesinlikle söz konusu değildir. Yapılan çalışma, ülke genelinde yürütülen deprem güvenliği taramaları kapsamında bina sahibi vakıflara, yapıların deprem riskine karşı güçlendirilmesi gerektiğinin bildirilmesinden ibarettir.

"DİKKATE ALINMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR"

Deprem riskine karşı alınan teknik ve koruyucu tedbirleri, çeşitli hassasiyetler üzerinden çarpıtarak toplumda algı oluşturmayı ve gerginlik yaratmayı amaçlayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

DMM den azınlık vakıflarına ait okul binaları ile ilgili iddialara açıklama 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı okul
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