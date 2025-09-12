HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına ilişkin açıklama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM), yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin satılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan özelleştirme gelir hedefi, köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır" ifadeleri kullanıldı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında '15 Temmuz Şehitler Köprü

DMM'den 'köprü ve otoyollar satılıyor' iddialarına ilişkin açıklama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM), yapılan açıklamada, otoyol ve köprülerin satılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan özelleştirme gelir hedefi, köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında '15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor' iddiası dolaşıma sokulmuş, bu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olmuştur. Doğrusu; otoyol ve köprülerin satışı hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir" denildi.

'SATIŞ İDDİALARI ASILSIZDIR'

1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlandığı belirtilerek, "Bu görev kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verilmiştir. Orta Vadeli Plan'da yer alan özelleştirme gelir hedefi de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir. Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır. Söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Haberlerde kullanılan 'satış', 'vatandaşa yük', 'peşkeş' gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir" ifadelerine yer verildi. Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandıOsmaniye'de terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı
Uçak havada yanmaya başladı: Acil iniş yaptıUçak havada yanmaya başladı: Acil iniş yaptı

Anahtar Kelimeler:
boğaz köprü satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DMM'den açıklama

Jose Mourinho'nun yeni durağını açıkladılar!

Jose Mourinho'nun yeni durağını açıkladılar!

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi, Özel'in çağrısına gülümseyerek geçip gitti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.