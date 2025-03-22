DMM'den o iddialarla ilgili yalanlamada bulundu

Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu” iddialarıyla ilgili DMM açıklamada bulundu. DMM'nin sosyal medya hesabından paylaştığı yalanlamada şu ifadeler kullanıldı:

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

"İsrail’in propaganda hesaplarından paylaşılan, “Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu” iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine Fransa veya İngiltere’nin ülkemizdeki vatandaşlarına herhangi bir çağrısı bulunmamaktadır.

Ülkemizde devam eden yargı süreçlerine ilişkin bazı illerde düzenlenen gösterilerde kolluk kuvvetlerimiz, sabır ve sağduyuyla herkes için huzur ve güven ortamını temin etmektedir.

Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."