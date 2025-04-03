HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DMM: 'Gözaltında cinsel saldırı' iddiaları doğru değildir

DMM: 'Gözaltında cinsel saldırı' iddiaları doğru değildir

03.04.2025 11:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gözaltında cinsel saldırı' iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

DMM: 'Gözaltında cinsel saldırı' iddiaları doğru değildir

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Gözaltında cinsel saldırı' iddiaları doğru değildir. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslar ile ilgili tüm işlemleri yasaların çizdiği çerçevede yürütmekte olup, iddialardaki gibi bir olayın yaşanması söz konusu değildir. Gözaltına alınan kişilere yönelik, 'Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu' ve 'Ceza Muhakemesi Kanunu' hükümlerine uygun standart prosedür izlenmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışırken yakalandılarYunanistan'a yüzerek geçmeye çalışırken yakalandılar
CHP’li Deniz Yücel ve Murat Bakan trafik kazası geçirdiCHP’li Deniz Yücel ve Murat Bakan trafik kazası geçirdi
Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şakir Paşa Ailesi'nin yıldızı gözaltına alındı! Boykot soruşturması

Şakir Paşa Ailesi'nin yıldızı gözaltına alındı! Boykot soruşturması

2 Nisan'da ikiye katladı

2 Nisan'da ikiye katladı

Boykot çağrılarının ardından harekete geçildi

Boykot çağrılarının ardından harekete geçildi

Burası Türkiye: Hortum şehri yerle bir etti!

Burası Türkiye: Hortum şehri yerle bir etti!

Havaya ateş eden grubu uyardığı için vurdular!

Havaya ateş eden grubu uyardığı için vurdular!

Kırmızı bültenle aranan 5 kişi yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 5 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.