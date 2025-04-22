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DMM'den Hava Harp Okulu'nun taşınacağı iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı' iddiası doğru değildir” denildi.

DMM'den Hava Harp Okulu'nun taşınacağı iddiasına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı' iddiası doğru değildir. Hava Harp Okulu'nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar bulunmamaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olası bir İstanbul depremine yönelik risklerin azaltılması ve muhtemel afet sonrası eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla, Hava Harp Okulu yerleşkesi için alternatif bir konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması talep edilmiştir. Söz konusu teknik değerlendirme yazısı, bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edilmiştir. Bununla birlikte Hava Harp Okulu yerleşkesinde deprem riski de göz önüne alınarak başlatılan güçlendirme ve iskan amaçlı kapasite artırım çalışmalarının birinci etabı tamamlanmış, ikinci etap çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İletişim Başkanlığı
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