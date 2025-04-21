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DMM, "Planlı sezaryenin yasaklandığı" iddiasını yalanladı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Planlı sezaryenin yasaklandığı" iddiasını yalanladı.

DMM, "Planlı sezaryenin yasaklandığı" iddiasını yalanladı!
Cansu Akalp

DMM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, özel hastanelerin 19 Nisan 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında olmadığı belirtildi.

Özel hastanelerin usul ve esasları farklı mevzuat ile düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda planlı sezaryen yapılamayacağına dair hüküm tıp merkezleri için geçerlidir. Bu hüküm tıbbi ve bilimsel gerekçelere dayanmakta olup, geçmiş yönetmeliklerde de yer almıştır. Ayrıca, normal doğum eyleminin seyri sırasında gelişen acil sezaryen endikasyonu bu hükmün kapsamı dışındadır. Sağlık Bakanlığının özel hastanelerde planlı sezaryenin yasakladığına dair iddiaların gerçeklikle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya özel hastane
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