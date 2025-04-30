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DMM: "Suriye'deki 'Ezidi kadınlar' iddiası doğru değildir”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, ‘Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar’ iddiası doğru değildir” açıklamasını yaptı.

DMM: "Suriye'deki 'Ezidi kadınlar' iddiası doğru değildir”

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, ‘Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar’ iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin, 2013 yılında Mısır'ın Buhayra eyaletine bağlı Ebu'l Metamir kentinde, eski Mısır Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'ye destek amacıyla düzenlenen bir eylem sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyin” ifadelerine yer verildi.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İletişim Başkanlığı
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