Doğa harikası şelale susuz kaldı! Şelalede su miktarı yok denecek kadar azaldı

Gündoğmuş ilçesinde Torosların zirvesinde doğup Akdeniz'e dökülen 80 kilometre uzunluğundaki Alara Çayı üzerinde yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen Uçansu Şelalesi, neredeyse kurudu. Birkaç gün öncesine kadar hiç su akmayan şelaleden, Akdağ ve Geyik dağlarındaki karın erimeye başlamasıyla az miktarda akış başladı. Hem yağışların az olması hem yoğun don olayları gibi iklimsel faktörler nedeniyle şelalenin ilk defa bu yıl susuz kaldığı belirtildi.

"DÜN ŞELALEDE HİÇ SU YOKTU"

Kayabükü Mahallesi Muhtarı Hacı İbrahim Taşer, Uçansu Şelalesi'nin ilk kez tamamen susuz kaldığını belirterek, "Bu yıl çok soğuk geçti ve don yaşandı. Yağışlar da önceki yıllara göre daha az oldu. Kar da henüz erimedi. Dün şelalede hiç su yoktu, bugün çok az akmaya başladı. Alara Çayı'nın suyu da çok azaldı. Havanın ısınması, karın erimeye başlamasıyla su miktarının yavaş yavaş artmasını bekliyoruz. Karın erimesiyle şelale yeniden patlar. Şelaleye özellikle yaz aylarında çok yoğun ziyaretçi geliyor. Alanya, Manavgat ve Antalya'dan yabancı turist gruplarına yönelik geziler düzenleniyor" dedi.

SAKLI CENNET

Henüz çok bilinmediğinden Torosların zirvesinde 'Gizemli Güzellik' ve 'Saklı Cennet' olarak da anılan, Gündoğmuş ilçesi Eskibağ ve Kayabükü sınırları içerisinde, Torosların zirveleri Geyik ve Akdağ'ın eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor. Rafting de yapılan Alara Çayı'nın kaynaklarından biri olan şelale, 1992 yılında birinci derecede doğal sit alanı ilan edildi.

Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıktaki şelalenin etrafında yöresel tatların yer aldığı yemek ve pansiyon tarzı konaklama imkanı sunan tesisler bulunuyor. Şelalenin bembeyaz sularıyla döküldüğü Alara Çayı'nın etrafındaki asırlık çınar ağaçları, güzel görüntüler oluşturuyor. Su sıcaklığı 15 derecenin üstüne çıkmayan Alara Çayı ise başladığı noktada ulu çınarlar ve ormanların içinden yaklaşık 80 kilometre sonra Manavgat ilçesi sınırlarından Akdeniz'e dökülüyor. Şelale, mart-ağustos aylarında en coşkun dönemini yaşarken, kırmızı benekli alabalığa da ev sahipliği yapıyor. Uçansu Şelalesi, oluşturduğu Alara Çayı ile yaklaşık 15 kırsal alana hayat veriyor.

(DHA)