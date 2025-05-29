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Doğa harikası şelaleye 'çöp' gölgesi

Sivas'taki Değirmenaltı Şelalesi, doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Doğa harikası şelaleye 'çöp' gölgesi
Çiğdem Sevinç

Sivas'taki Değirmenaltı Şelalesi, doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ancak son dönemde bölgeye gidenlerin çevreye gelişigüzel bıraktığı çöpler, şelalenin güzelliğine gölge düşürüyor.

Kent merkezine 53 kilometre mesafede yer alan Yıldız beldesi yakınlarındaki Değirmenaltı Şelalesi, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Saklı cennet olarak nitelendirilen şelale, özellikle bahar aylarında doğanın canlanması ve su seviyesinin artışı ile yoğun ilgi görüyor, günübirlik ziyaretçileri ağırlıyor. 100 dönümlük araziyi kaplayan şelalede, doğal kaya oluşumları, mağaralar ve kaya altı sığınakları da yer alıyor. Kentin önemli turizm noktalarından biri olma özelliği taşıyan şelalenin olduğu bölgeye gidenlerin gelişigüzel bıraktığı çöpler, çevrecilerin tepkisini çekiyor.

'LÜTFEN TEMİZ TUTALIM'

Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, önemli turizm noktalarından olan Değirmenaltı Şelalesi ve bölgenin titizlikle korunması gerektiğini söyledi. Şelale çevresinin temiz tutulması çağrısı yapan Bakar, "Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız daha çok serin ve doğal olan yerleri tercih ediyor. Yeşilliğin bol olduğu yerlerden biri de Yıldız beldemizin sınırları içerisinde olan Değirmenaltı Şelalesi'dir. Orası bir saklı cennet ve herkesin görmesi gereken bir yer. Vatandaşlarımızın gidip orayı görmesini istiyoruz. Özellikle kayalıklardan akan suların serinliği, bu yaz günleri için müthiş oluyor. Ama oraya giden vatandaşlarımızdan ricamız lütfen gittiğinizde, gördüğünüzde Değirmenaltı Şelalesi'ne götürmüş olduğunuz yiyecekleriniz, içeceklerinizi, bunların artıklarını bırakmayınız. Çünkü orayı gelip gezecek insanlar var. Doğamızı ve çevremizi ne kadar çok korursak, gelecek insanlara da o kadar çok yer açmış oluruz. Orayı gezen vatandaşlarımız bize ulaştırıyorlar. Çevrede kirlilikler olduğunu belirtiyorlar. Orayı görmek isteyen birçok vatandaşımız var. Buraları lütfen temiz tutalım" ifadelerini kullandı.

HABER ÖZETİ

Sivas'taki Değirmenaltı Şelalesi, doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekti. Şelale, Yıldız beldesine yakın bir bölgede yer aldı ve özellikle bahar aylarında yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilerin çevreye bıraktığı çöpler, çevrecilerin tepkisini çekti. Sivas Turizm Derneği Başkanı Hakan Bakar, şelalenin korunması gerektiğini vurguladı. Bakar, atık bırakılmaması ve doğanın temiz tutulması çağrısı yaptı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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